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В ЛНР продлили срок полномочий главы республики

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Народный совет самопровозглашенной Луганской Народной Республики продлил сроки полномочий главы ЛНР и депутатов с четырех до пяти лет. Данное решение поддержало большинство парламентариев.

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Тем временем в ДНР две фракции парламента, одна из которых имеет большинство, поддержали решение о необходимости проведения выборов главы и парламента самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщил депутат Владислав Бердичевский. По его словам, голосование запланировано на осень 2018 года, сообщает «РИА Новости».

В августе общественное движение «Донецкая республика», обладающее большинством, выступило с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий главы региона и депутатов. Тогда же аналогичные изменения были предложены представителями общественности ЛНР.

31 августа глава ДНР Захарченко и его охранник погибли в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.

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