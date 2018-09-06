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Зеленый фонд Южно-Сахалинска сильнее всего пострадал от «Джеби»

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Тайфун «Джеби», который обрушился на Южно-Сахалинск накануне, 5 сентября, нанес крупный ущерб зеленому фонду города. Повреждено около 200 деревьев. Число незначительно поврежденных деревьев не могут подсчитать даже специалисты.

Как только стихли порывы ветра, коммунальные службы отправились освобождать тротуары и дороги от поваленных деревьев и веток. Прежде всего работы проводились на территории социальных учреждений, где это могло представлять угрозу для жизни людей.

В парке имени Гагарина ураганный ветер сломал 47 деревьев. Большую часть удалось вывезти. Имущество парка не пострадало, поскольку сразу же получения после штормового предупреждения принялись укреплять конструкции, снимать баннеры, вывести и растяжки.

Только за минувшие сутки с улиц вывезли порядка 150 кубометров обломанных веток и листвы. Более сотни поваленных деревьев требуют срочного распила и вывоза.

Как сообщил ИА SakhalinMedia замначальника управления мониторинга городского хозяйства Олег Чернышов, администрация бесплатно предоставляет управляющим компаниям услуги по вывозу деревьев на свалки, выделяет технику для разбора завалов.

В результате удара стихии накануне три района Сахалина остались без электричества. В школах Южно-Сахалинска отменили уроки, в аэропорту задерживали рейсы. Метеорологи ожидают, что погода на острове улучшится к концу четверга.

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