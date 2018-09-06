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Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать из России‍

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Певица Юлия Самойлова сообщила, что готова эмигрировать из России в Европу. Об этом она заявила в видеообращении в YouTube. Также артистка опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в аэропорту Шереметьево.  Снимок сопровождается хештегами #европа и #поехали.

«Я спою о том, что всё преодолею»
Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на песенном конкурсе, — о детской мечте, Алле Пугачевой, особенных людях и сострадании

Предположительно фото было сделано еще в апреле перед вылетом певицы в Португалию на съемки видеооткрытки для «Евровидения».

В пресс-службе певицы оказались не в курсе, в какую страну намерена эмигрировать Самойлова, сообщает телеканал 360. При этом там уточнили, что ее решение связано с вопросами здоровья.

Все подробности артистка обещала сообщить 6 сентября в 16:00 мск, пишет «Газета.ру». По словам агента российской певицы, который оказался не в курсе планов артистки, ее слова не носят политический характер, пишет Федеральное агентство новостей.

Реакция в соцсетях

Пользователи соцсетей разошлись в оценке решения Самойловой. Часть людей осудила певицу, а некоторые выступили в ее поддержку.

Многие пользователи выразили мнение, что Самойлова на Западе никому не нужна и попросили ее не возвращаться в Россию, если у нее ничего не получится в Европе.

Другие пользователи вступились за певицу, обратив внимание на то, что это ее жизнь и ее право.

Выступление на «Евровидении»

Юлия Самойлова представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Она остановилась на стадии полуфинала. Россиянка исполнила песню I Won’t Break («Я не сломаюсь»).

За год до этого власти Украины не пустили ее на «Евровидение», проходившее в Киеве. СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

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