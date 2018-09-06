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Предприятие в Башкирии оштрафовали за несчастный случай с сотрудником

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В Башкортостане предприятие обязали выплатить штраф в размере 480 тыс. рублей за травму сотрудника. 18-летнему рабочему размозжило часть руки.

Инцидент произошел в цехе по переработке гофрокартона. Во время перерыва 18-летний сотрудник сел на край стола, на котором работало оборудование. Он отклонился назад, и руку рабочего затянуло между двух валов. В результате пострадавшему размозжило руку, он получил серьезные травмы правой кисти. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В ходе проверки гострудинспекция выявила нарушения в охране труда сотрудников. В частности, молодого сотрудника допустили к работе без инструктажа, обучения и проверки знаний. Кроме того, на предприятии не были определены опасные зоны.

Виновных лиц предприятия привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 480 тыс. рублей.

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