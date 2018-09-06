Подросток погиб при падении с крыши дома в Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области 17-летний подросток погиб в результате несчастного случая. Он упал с крыши многоэтажного дома.

Следствием установлено, что несовершеннолетний хотел полюбоваться на панораму города с высоты. Забраться на крышу он предложил своему другу, но тот отказался. По предварительной версии, подросток один вышел на крышу девятиэтажного дома, нечаянно сорвался и упал. От полученных травм он скончался на месте, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По факту гибели подростка проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области пятилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа на козырек подъезда. В этот момент мама мальчика вышла из дома к машине. Пострадавший был госпитализирован.