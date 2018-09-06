На «Известия» можно подписаться на избирательном участке

Жители Москвы и Подмосковья в Единый день голосования смогут подписаться на газету «Известия» и другие издания на избирательных участках. Сотрудники Почты России будут работать более чем в 300 местах голосования.

Подписку на любое издание из каталога Почты России можно будет оформить с 10:00 до 16:00. На некоторые газеты будет действовать льготная цена. Также все желающие смогут подарить подписку для детского дома, интерната или дома престарелых.

4 сентября на специальном сайте «Почты России» появилась возможность оформить подписку на газету «Известия» на первое полугодие 2019 года.

«В рамках подписной кампании Почта России традиционно проведет декаду подписки, в ходе которой будут предоставлены дополнительные скидки на наиболее востребованные у россиян издания», — рассказала заместитель гендиректора «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года в Единый день голосования. Избирательные участки в столице будут работать до 22:00. Кроме того, еще свыше 200 избирательных участков откроют за пределами города.