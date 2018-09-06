Хабаровчанка семь лет не ходила в отпуск для сокрытия хищений

В Хабаровске суд приговорил сотрудницу банка к четырем годам колонии за хищения. Женщина присваивала деньги со счетов клиентов и не ходила в отпуск, чтобы скрыть недостачу.

По данным следствия, подсудимая переводила деньги со счетов с 2011 по 2017 год. За это время она присвоила порядка 15 млн рублей. Женщина вносила недостоверные сведения в расходные документы и не уходила в отпуск, чтобы замещающий ее сотрудник не мог выявить недостачу денег. Если клиент обращался за своим вкладом, сотрудница снимала наличные с других счетов, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Финансовые махинации были выявлены, когда один из клиентов обратился в другой офис того же банка. Тогда выяснилось, что его счет по базе данных числится закрытым. В банке была проведена аудиторская проверка, в ходе которой были установлены другие факты хищений.

Сотрудницу банка приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.