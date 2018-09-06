Прямой эфир

Суд оставил под арестом бывшего замгендиректора РКК «Энергия»

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд принял решение оставить под арестом бывшего заместителя директора РКК «Энергия» Алексея Белобородова, которого обвиняют в попытке хищения более 31 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент iz.ru.

Сам Белобородов свою вину не признает. Его адвокат считает, что показания против бывшего замгендиректора корпорации даны под давлением.

19 августа Белобородову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, по предварительном сговору в особо крупном размере»). На следующий день Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего замглавы РКК «Энергия» до 16 октября. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин назвал сроки выплаты «Роскосмосом» долгов центра Хруничева
Замгендиректора РКК «Энергия» обвиняют в попытке мошенничества

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017