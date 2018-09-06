Суд оставил под арестом бывшего замгендиректора РКК «Энергия»

Мосгорсуд принял решение оставить под арестом бывшего заместителя директора РКК «Энергия» Алексея Белобородова, которого обвиняют в попытке хищения более 31 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент iz.ru.

Сам Белобородов свою вину не признает. Его адвокат считает, что показания против бывшего замгендиректора корпорации даны под давлением.

19 августа Белобородову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, по предварительном сговору в особо крупном размере»). На следующий день Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего замглавы РКК «Энергия» до 16 октября.