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Дневники школьников дополнили рекомендациями о защите личных данных

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Роскомнадзор дополнил электронные дневники школьников Москвы и Подмосковья информацией о защите персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

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«Через электронные дневники теперь доступна информация о необходимости бережного отношения к персональным данным, о том, куда обращаться в случае нарушения прав и каким образом избежать киберугроз», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства подготовили для подростков интерактивные презентации. Как отметили в Роскомнадзоре, эти меры позволили проинструктировать более 1,4 млн школьников Москвы и области в возрасте от 9 до 14 лет. В этой связи глава федеральной службы Александр Жаров поручил распространить такую практику и в других регионах России.

Ранее компания Mediascope отметила, что аудитория мессенджера Telegram после его блокировки в России сократилась на 1,2 млн пользователей.

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