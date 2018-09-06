Дневники школьников дополнили рекомендациями о защите личных данных

Роскомнадзор дополнил электронные дневники школьников Москвы и Подмосковья информацией о защите персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

«Через электронные дневники теперь доступна информация о необходимости бережного отношения к персональным данным, о том, куда обращаться в случае нарушения прав и каким образом избежать киберугроз», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства подготовили для подростков интерактивные презентации. Как отметили в Роскомнадзоре, эти меры позволили проинструктировать более 1,4 млн школьников Москвы и области в возрасте от 9 до 14 лет. В этой связи глава федеральной службы Александр Жаров поручил распространить такую практику и в других регионах России.

Ранее компания Mediascope отметила, что аудитория мессенджера Telegram после его блокировки в России сократилась на 1,2 млн пользователей.