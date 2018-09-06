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Провода в центре Севастополя уберут под землю

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В Севастополе планируют реконструировать сети наружного освещения. Часть проводов будет убрана под землю.

Работы запланированы на 2019 год. По данным департамента городского хозяйства Севастополя, реконструкция будет проводиться на территории центрального кольца. Планируется заменить светильники, опоры наружного освещения. Кроме того, часть проводов будет спрятана под землю в кабель-каналы. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Помимо этого, в 2019 году планируется ремонт тротуаров на улице Большой Морской.

Центральное кольцо Севастополя образовано площадями Ушакова, Нахимова и Лазарева, а также улицами Ленина и Большой Морской.

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