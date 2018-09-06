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Школьница погибла после наезда внедорожника в Приангарье

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В Усольском районе Иркутской области сбили десятилетнюю девочку, которая шла в школу. Ребенок пытался обойти лужу и вышел на проезжую часть. От полученных травм школьница погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Трагедия произошла сегодня утром, 6 сентября, когда десятилетняя девочка шла по обочине автодороги в школу. Увидев перед собой большую лужу, школьница решила ее обойти и вышла на проезжую часть, где ее сбил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado под управлением 39-летнего мужчины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Известно, что водитель иномарки остался на месте дорожно-транспортного происшествия и просил помощи у прохожих. Девочка погибла в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Предварительно было установлено, что в момент аварии водитель был трезв. По факту произошедшего проводится проверка.

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