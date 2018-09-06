Политолог заявил о кампании против «Северного потока – 2» в Швеции

Политолог Игорь Рябов назвал заявления шведских политиков по поводу строительства газопровода «Северный поток – 2» явно заказной медийной кампанией. По его словам, противники проекта начали напрямую натравливать на него коррумпированных политиков.

Протест, по его словам, инициируют не только «зеленые скандинавские маргиналы», но и вся система правительства ЕС, пишет Федеральное агентство новостей.

«Именно от Еврокомиссии, абсолютно проамериканского бюрократического института, идут законодательные инициативы по препятствованию проекту», — подчеркнул эксперт.

С учетом высказанной Германией однозначной позиции, споры вокруг проекта между ФРГ и ЕС могут привести к расколу, подчеркнул Рябов.

«Что там в этой квазигосударственной надстройке расколется в первую очередь, нас особо не волнует. Европейская брюссельская бюрократия погрязла в политиканстве в интересах США. Если факты подкупа элит будут доказаны, их щадить никто не будет», — подчеркнул он.

Ранее, 6 сентября, шведское радио опубликовало опрос, согласно которому большинство политических партий Швеции выступают против строительства газопровода «Северный поток – 2».