Прямой эфир

Двух рабочих завалило землей в Приморском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рабочих завалило грунтом при прокладке труб в Приморском крае. Пострадавших из-под земли вытаскивали сотрудники МЧС.

Инцидент произошел в поселке Заводском. Во время земляных работ двух мужчин засыпало грунтом и прижало к трубе. Они находились на глубине 3 м. На место были вызваны спасатели. С помощью экскаваторов и гидравлического инструмента они вытащили пострадавших и передали их бригаде скорой помощи. Об этом сообщает Vostokmedia.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось о несчастном случае в Дагестане, в результате которого погиб ребенок. 11-летнего мальчика засыпало землей при осыпи оврага.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело завели после смерти двух рабочих в Самарской области
Рабочего насмерть ударило током на ЛЭП в Новгородской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017