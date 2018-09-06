Двух рабочих завалило землей в Приморском крае

Рабочих завалило грунтом при прокладке труб в Приморском крае. Пострадавших из-под земли вытаскивали сотрудники МЧС.

Инцидент произошел в поселке Заводском. Во время земляных работ двух мужчин засыпало грунтом и прижало к трубе. Они находились на глубине 3 м. На место были вызваны спасатели. С помощью экскаваторов и гидравлического инструмента они вытащили пострадавших и передали их бригаде скорой помощи. Об этом сообщает Vostokmedia.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось о несчастном случае в Дагестане, в результате которого погиб ребенок. 11-летнего мальчика засыпало землей при осыпи оврага.