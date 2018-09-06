СМИ сообщили о гибели двух человек при пожаре на заводе в Тольятти

Два человека погибли при взрыве на химическом заводе в Тольятти. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, бочка с дизтопливом разлилась и загорелась. Диспетчер пожарной части сообщила, что произошла разгерметизация.

Подробности инцидента выясняются.

4 сентября сильный пожар разгорелся в подмосковной Истре. Огонь вспыхнул в хозяйственном блоке на одном из дачных участков. После ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены тела трех человек, личности которых устанавливаются.