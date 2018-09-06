Знаки религиозных конфессий появятся в Иерусалимском парке Иркутска

На Иерусалимской горе в Иркутске планируют разместить памятные знаки религиозных конфессий в рамках второго этапа благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Решение об этом приняли в ходе встречи мэра Иркутска Дмитрия Бердникова с представителями религиозных конфессий.

«Мы вместе с вами регулярно контролируем ход реконструкции. Сейчас на объекте работы выполнены на 60%, ведется обустройство входной и центральной площадей, Аллеи памяти. Первый этап планируется завершить в октябре. Самое время обсудить второй этап благоустройства этого значимого объекта», — цитирует слова мэра ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В ходе встречи была достигнута договоренность установить в комплексе памятные знаки каждой из конфессий. Как отметила заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства Елена Федорова, на втором этапе работ также предусмотрено расширение территории входной площади, а также реконструкция главного входа. Также планируется создать дополнительные зоны отдыха.

29 августа стало известно о том, что археологи обнаружили захоронение 1790-х годов на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в Иркутске. Находка была сделана во время работ по реконструкции общественного пространства. Глава Иркутска отметил, что в связи с обнаружением плит работа по реконструкции мемориального комплекса требует особой аккуратности.