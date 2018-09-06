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РФС запустит в дни игр сборной России серию match-days

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Фото: TASS/BarcroftMedia/Focus Images
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Российский футбольный союз (РФС) запустит в дни игр основной и молодежной сборных России серию дополнительных развлечений в городах, принимающих матчи.

Акция получила название «Team Russia в городе!». Она стартует в Ростове-на-Дону 10 сентября, в день товарищеского матча с Чехией.

За два часа до начала матча вокруг стадиона «Ростов Арена» начнут работать разнообразные развлечения и розыгрыши.

На следующий день такая же программа пройдет в Нижнем Новгороде, где молодежная сборная будет играть с Сербией.

17 августа РФС обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он просит организацию установить обстоятельства нападения болельщиков греческого клуба ПАОК на российских журналистов во время матча с московским «Спартаком» в рамках Лиги чемпионов.

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