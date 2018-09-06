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Производство древесины в три раза увеличат в Башкортостане

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Около 83 млрд рублей планируется инвестировать в проекты лесопромышленного комплекса в Башкортостане. Производство древесины должно увеличиться в три раза.

Ситуацию в лесопромышленности обсуждали на заседании правительства республики. Участники отметили, что по запасам древесины Башкортостан занимает четвертое место в стране, около 40% площади республики составляют леса. При этом в структуре промышленного производства лесозаготовки составляют только 1,6%.

По мнению главы Башкортостана Рустэма Хамитова, отдача от лесопромышленного комплекса для экономики региона должна быть больше. Он поставил задачу в три раза увеличить производство древесины и довести долю лесопромышленного комплекса до 3%. Объем инвестиций в проекты составит около 83 млрд рублей, пишет «МедиаКорСеть».

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