Сирень зацвела в Тверской области в сентябре

Жители Торжка в Тверской области сообщили о цветении сирени. Биологи связывают сбой биологического ритма растений с теплой погодой.

По словам местных жителей, сирени зацвели в разных частях Тверской области. В сентябре куст распустился на Ленинградском шоссе в Торжке. О необычном явлении горожане активно сообщают в социальных сетях.

Оценку аномалии уже дали сотрудники Ботанического сада Тверского государственного университета. По их словам, к сбою привело очень жаркое лето, пишут Тверские ведомости. Несколько недель температура воздуха днем удерживалась выше отметки 30 градусов, что и привело к несезонному цветению.

Ранее сообщалось, что в Орле в сентябре зацвели каштаны. Специалисты связывают ситуацию с активностью вредителей — каштановой минирующей моли. Из-за этого деревья раньше срока сбрасывают листву и начинают новый жизненный цикл.