Машинист погиб при наезде состава на предприятии в Белгородской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника предприятия в Старом Осколе Белгородской области. Мужчину затянуло под платформу за тепловозом.

По предварительной версии, машинист нарушил технику безопасности. При маневровой работе мужчина спускался по лестнице с площадки тепловоза, который двигался на малой скорости. Он оступился и попал под колесную пару первой платформы. Об этом пишет ИА «Абирег».

Пострадавшего с ампутацией левого бедра и травматическим шоком доставили в больницу. Рабочий скончался в реанимации.

Следователи проверяют документацию на предприятии и устанавливают, должен ли он был находиться на месте происшествия. Проводится доследственная проверка.