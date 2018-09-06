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Машинист погиб при наезде состава на предприятии в Белгородской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника предприятия в Старом Осколе Белгородской области. Мужчину затянуло под платформу за тепловозом.

По предварительной версии, машинист нарушил технику безопасности. При маневровой работе мужчина спускался по лестнице с площадки тепловоза, который двигался на малой скорости. Он оступился и попал под колесную пару первой платформы. Об этом пишет ИА «Абирег».

Пострадавшего с ампутацией левого бедра и травматическим шоком доставили в больницу. Рабочий скончался в реанимации.

Следователи проверяют документацию на предприятии и устанавливают, должен ли он был находиться на месте происшествия. Проводится доследственная проверка.

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