Режим ЧС объявлен в Советской Гавани из-за циклона

В городе Советская Гавань Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации. Решение приняло краевое ГУ МЧС. Там сейчас ликвидируют последствия циклона.

В городе повалены сотни деревьев, сильные порывы ветра повредили кровлю детского сада и школы. Пострадала 12-летняя девочка, ее доставили в больницу с повреждением лодыжки.

Также сорвана крыша со здания администрации поселка Заветы Ильича. Работы по расчистке улиц от поваленных деревьев продолжаются в поселке Ванино. Одно из них упало на маму с ребенком. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщает ИА AmurMedia, в Хабаровском крае без света остались 17 населенных пунктов. Автомобильное сообщение нарушено не было.

Циклон сейчас находится над территорией Тугуро-Чумиканского района края и продолжает смещаться на север в сторону Охотского моря. По прогнозам синоптиков в течение дня здесь пройдут сильные дожди, по долинам рек ветер усилится до 23 м/с, а на побережье — до 30 м/с.

В МЧС установили, что наибольшее количество осадков за прошедшие сутки было зарегистрировано в Советско-Гаванском районе — 158 мм. Далее идут Хабаровский, Нанайский и Комсомольский районы. Максимальные порывы ветра — до 30 м/с — отмечались также в Советско-Гаванском районе.