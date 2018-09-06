Ураган «Флоренс» в Атлантическом океане ослаб до третьей категории

Ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона, сейчас он находится примерно в 2 тыс. км от Бермудских островов и движется на северо-запад. Об этом информирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Как передает ТАСС, скорость ветра в эпицентре урагана снизилась до 55,9 м/с. По данным синоптиков, ураган может еще больше ослабнуть в течение двух суток, но остается вероятность усиления к выходным.

Ухудшение погоды на Бермудских островах ожидается в пятницу, 7 сентября. Метеорологи предупреждают о возникновении сильных волн, представляющих опасность для людей. «Флоренс» движется к островам со скоростью 4,4 м/с.

4 сентября на Японию обрушился тайфун «Джеби», который стал самым мощным в стране за последние 25 лет. В результате удара стихии погибли более 10 человек, еще около 600 пострадали. На следующий день тайфун достиг побережья Сахалина. Циклон повредил крыши зданий, рекламные щиты и остановки общественного транспорта.