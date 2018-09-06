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Пользователи Сети отреагировали на слова Самойловой об эмиграции

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Пользователи Сети прокомментировали заявление певицы Юлии Самойловой о том, что она готова эмигрировать из России в Европу. Соответствующую видеозапись девушка опубликовала в «историях» на своей странице в Instagram.

Позднее под оной из последних фото артистки ее поклонники и просто пользователи социальной сети стали оставлять записи, среди которых есть как негативные, так и со словами поддержки. 

«Желаю удачи девушке во всем, каждый человек ищет свое счастье. Пускай она найдет свою цель в жизни», — отметил один из комментаторов.

«Не красиво поступаете перед Родиной и нами. Если это связано со здоровьем — тогда понятно. А если с творческими амбициями — то вы глубоко заблуждаетесь», — написал другой пользователь.

Некоторые припомнили исполнительнице неудачу на «Евровидении». «Сама на себя обиделась, что на последнем конкурсе забыла слова к песне», — говорится в одном из комментариев.

5 сентября Самойлова опубликовала видеозапись, на которой она сообщает о своей готовности иммигрировать из России в Европу. Агент певицы вечером того же дня подтвердил телеканалу 360, что девушка находилась в самолете. При этом он отметил, что ничего не знает о ее планах по смене страны проживания.

Юлия Самойлова представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Ей не удалось пробиться в финал. Россиянка исполнила песню I Won’t Break («Я не сломаюсь»).

За год до этого власти Украины не пустили ее на «Евровидение», проходившее в Киеве

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