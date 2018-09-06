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Въехавший на машине в здание Fox News мужчина был психически нездоров

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Фото: REUTERS
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Мужчина, въехавший на внедорожнике в фасад здания в Далласе (штат Техас, США), где располагается студия телеканала Fox News, страдает от психических расстройств, заявили в правоохранительных органах.

Полиция полагает, что 34-летний Майкл Чедвик Фрай, который был за рулем, не пытался целенаправленно причинить вред журналистам. По мнению правоохранителей, своим поступком водитель пытался привлечь внимание к инциденту шестилетней давности. Тогда помощник шерифа якобы застрелил его знакомого, который на машине протаранил патрульный автомобиль.

Отмечается, что в салоне внедорожника Фрая полиция не обнаружила подозрительных предметов или взрывчатки, пишет ТАСС.

5 сентября мужчина на автомобиле намеренно протаранил первый этаж здания в Техасе, где располагается студия телеканала Fox News. Никто не пострадал, злоумышленника задержали на месте.

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