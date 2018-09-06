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Гостям ВЭФа приготовят жирного монаха

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Участникам IV Восточного экономического форума (ВЭФ) приготовят жирного монаха - редко встречающуюся глубоководную рыбу. Ее специально выловят, привезут целиком, разделают на кусочки и приготовят.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе Росрыболовства, диковинку можно будет попробовать в павильоне этого ведомства Russian Seafood and Fish Market.

Этот редко встречающийся вид водных биоресурсов называют в Японии «жирным монахом» из-за высокой жирности мяса. Вторую часть своего названия рыба получила, вероятно, за уединенный образ жизни.

Морской монах или эрилепис обитает в северной части Тихого океана от Калифорнии до Юго-Восточной Японии. Несколько таких рыб беспрецедентного размера недавно добыли сотрудники дальневосточного рыболовецкого колхоза «Восток 1». В 1990-е годы ученые НИИ Росрыболовства зафиксировали семь случаев вылова морского монаха у берегов России.

Восточный экономический форум пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. В его работе примет участие президент Владимир Путин и главы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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