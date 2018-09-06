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Марадона может стать главным тренером мексиканского клуба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона может стать главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа». Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил журналист TyC Sports Мартин Аревало.

«Надеюсь, он получит эту работу. Завтра мы можем стать свидетелями назначения Марадоны в «Дорадос де Синалоа». Это хорошая возможность для него снова стать главным тренером», — цитирует сообщение «Спорт-экспресс».

Сейчас Марадона — председатель правления брестского «Динамо» (Белоруссия). Контракт с 57-летним аргентинцем рассчитан на три года. По условиям соглашения Марадона может досрочно покинуть клуб, если в течение года не приспособится к низким температурам до минус 40 градусов в Белоруссии зимой.

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