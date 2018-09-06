Гражданин Китая незаконно проник в Приморье ради редких грибов

Пограничники задержали в Приморье иностранца, который незаконно пересек границу РФ ради сбора редких грибов. Как сообщает 6 сентября «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ и правоохранительные органы края, нарушителем оказался гражданин Китая.

«Нарушитель государственной границы задержан на горно-таежном участке службы в Уссурийске. Житель ближайшего приграничья был задержан на участке отделения с говорящим названием Грибная. Наряд обнаружил мужчину, собиравшего грибы на российской территории. Причем грибы исключительно одного вида — так называемый сосновый гриб, или мацутакэ», — рассказали в ФСБ.

Этот редкий вид грибов занесен в Красную книгу Приморья и растет только в Уссурийском, Ханкайском и Хасанском районах.

Гриб высоко ценится в Азии. Его применяют как в кулинарии, так и в народной медицине.

«В общей сложности у задержанного пограничниками иностранца обнаружено порядка 5 кг мацутакэ. Мужчина признался, что умышленно пересек границу», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что часть грибов задержанный намеревался оставить себе, а остальное выгодно продать.

По факту произошедшего начата проверка.

13 августа сообщалось, что при попытке вывезти в Китай 3 кг золота в Забайкальске задержали россиянку. Женщина рассказала, что груз ей передал гражданин КНР.