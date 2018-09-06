Двое граждан Кубы осуждены за попытку попасть на Аляску с Чукотки

Анадырский городской суд приговорил к условным срокам лишения свободы двух граждан Кубы, пытавшихся переправиться с Чукотки в США. Информацию об этом распространила в среду, 5 сентября, прокуратура Чукотского автономного округа.

«Прибыв на Чукотку, они предложили одному из местных жителей за вознаграждение в размере €1000 и $800 на маломерном судне перевезти их на территорию иностранного государства», — говорится в сообщении.

Суд приговорил обвиняемых к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода за попытку пересечь государственную границу России.

19 мая в южнокорейских территориальных водах задержаны двое граждан КНДР, которые просили Сеул предоставить им убежище.