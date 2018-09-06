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Облачно и без осадков будет в Москве 6 сентября

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Облачная и сухая погода ожидается в Москве в четверг, 6 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 23–25 градусов. Осадков и усиления порывов ветра не ожидается.

Ночью столбики термометров покажут до плюс 11–13 градусов, также без осадков.

В Подмосковье днем воздух прогреется до плюс 21–26 градусов. В ночь на пятницу похолодает до плюс 8–13, местами столбики термометров покажут только +4 градуса.

До конца текущей недели в столице сохранится теплая погода: температура воздуха будет превышать климатическую норму. 

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