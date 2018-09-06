Хабаровским изобретателям помогут продать свои идеи

Изобретателям Хабаровского края будет оказываться помощь в коммерциализации их разработок. Об этом говорится в соглашении между правительством региона и Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР), подписанном 5 сентября.

Соглашение предусматривает содействие хабаровским изобретателям в коммерциализации и внедрении их инновационных решений на предприятиях края с помощью Национальной информационной системы «Бюро рационализации и изобретательства» (НИС БРИЗ), разрабатываемой ВОИР при поддержке Фонда президентских грантов.

«Это своеобразная платформа, которая позволяет объединить заказчиков с исполнителями. Наша задача — зарегистрировать на этой бирже инноваций предприятия региона и начать активную работу по развитию творческого и рационализаторского потенциала инженеров, специалистов технических специальностей в крае», — отметил первый зампред правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

По словам председателя Центрального совета ВОИР Антона Ищенко, общество готово предоставить Хабаровскому краю ряд готовых решений — обучение изобретательству по Теории решения изобретательских задач, по защите прав на изобретения, по экспорту прав на объекты интеллектуальной собственности.

В августе Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов предложило создать государственный фонд изобретений с бюджетом 5 млрд рублей для продвижения отечественных инноваций на внутреннем и внешнем рынках.