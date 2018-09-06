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Деми Ловато продаст свой дом после инцидента с передозировкой

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Фото: TMZ.com
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Американская певица Деми Ловато выставила на продажу собственный дом. Как отмечает портал TMZ, в этом особняке с ней произошел инцидент с передозировкой наркотиками.

По данным издания, дом на голливудских холмах исполнительница приобрела в сентябре 2016 года за $8,3 млн. Теперь же певица намерена продать здание за $9,5 млн.

В особняке четыре спальни и пять ванных комнат. Однажды здание оказалось в опасности из-за оползня: во время штормов почва на склоне холма начала сдвигаться вниз.

Деми Ловато была обнаружена без сознания в собственном доме 24 июля. На следующий день ее представитель сообщил, что певица пришла в себя и находится в окружении близких людей.

Через несколько дней в Сети опубликовали запись звонка в экстренные службы о плохом самочувствии поп-дивы.

7 августа исполнительницу выписали из больницы, однако домой она не поехала, направившись сразу в реабилитационный центр.

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