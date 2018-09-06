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Верка Сердючка отказалась гастролировать по России

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Украинская звезда Верка Сердючка (сценический образ Андрея Данилко) не планирует в ближайшее время приезжать в Россию с гастролями. Об этом сообщил менеджер артиста Андрей Уренев.

«Он продолжает не участвовать в больших концертах афишных, билетных, кассовых. По личному приглашению Игоря Крутого он приехал на афтерпати — это планировалось закрытое, частное мероприятие», — цитирует Уренева агентство «РИА Новости» 5 сентября.

Ранее в Сети было опубликовано видео выступления Верки Сердючки на вечеринке после открытия фестиваля «Новая волна» в Сочи. Это выступление Данилко стало первым после шестилетнего перерыва.

В июне в СМИ появилась информация о том, что артист планирует отправиться в прощальный тур, после чего он откажется от сценического образа. Однако эти сообщения были опровергнуты на официальных страницах Сердючки в соцсетях.

Через месяц Данилко объявил об уходе с большой сцены

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