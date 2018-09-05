Стереотип о богатых москвичах высмеяли в Сети
Пользователь Twitter под ником passagrand рассказал о своем взгляде на жизнь в российских регионах, где люди буквально «умирают от голода». Это породило волну шуток среди москвичей, которые стали иронизировать на тему легкой жизни в столице.
К примеру, один из пользователей в шутку попросил не кидать на землю пятитысячные купюры, так как голуби их принимают за хлеб, давятся и умирают.
Другой пользователь в шутку сообщил о долгожданном «подорожании курток из белого носорога» в ЦУМе.
Ранее в сентябре пользователей Twitter удивили гастрономические пристрастия девушки, которую показали во время трансляции теннисного турнира US Open. Причиной этого стало то, что она использовала сладкую газировку вместо соуса для курицы.