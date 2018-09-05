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Стереотип о богатых москвичах высмеяли в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пользователь Twitter под ником passagrand рассказал о своем взгляде на жизнь в российских регионах, где люди буквально «умирают от голода». Это породило волну шуток среди москвичей, которые стали иронизировать на тему легкой жизни в столице.

К примеру, один из пользователей в шутку попросил не кидать на землю пятитысячные купюры, так как голуби их принимают за хлеб, давятся и умирают.

Другой пользователь в шутку сообщил о долгожданном «подорожании курток из белого носорога» в ЦУМе. 

 

Ранее в сентябре пользователей Twitter удивили гастрономические пристрастия девушки, которую показали во время трансляции теннисного турнира US Open. Причиной этого стало то, что она использовала сладкую газировку вместо соуса для курицы. 

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