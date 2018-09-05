Стереотип о богатых москвичах высмеяли в Сети

Пользователь Twitter под ником passagrand рассказал о своем взгляде на жизнь в российских регионах, где люди буквально «умирают от голода». Это породило волну шуток среди москвичей, которые стали иронизировать на тему легкой жизни в столице.

К примеру, один из пользователей в шутку попросил не кидать на землю пятитысячные купюры, так как голуби их принимают за хлеб, давятся и умирают.

Другой пользователь в шутку сообщил о долгожданном «подорожании курток из белого носорога» в ЦУМе.

Недавно был на Курском вокзале (на своем Курском вокзале), отдал им немного денег (бюджет Саратова, что ли), теперь в объявлении произносят "Уважаемые москвичи" и все. — позывной хакер (@mitrofanbelov) September 5, 2018

Такое количество человек мне написало "приезжай в столицу", что, я думаю, это можно считать за официальное приглашение. Пошел гуглить как оформить визу из России в Москву — глиномесси (@passagrand) September 5, 2018

Ранее в сентябре пользователей Twitter удивили гастрономические пристрастия девушки, которую показали во время трансляции теннисного турнира US Open. Причиной этого стало то, что она использовала сладкую газировку вместо соуса для курицы.