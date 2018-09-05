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В раде уточнили сроки размещения баз НАТО на Украине

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Фото: TASS/ZUMA/Michal Fludra
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Вопрос о размещении военных баз НАТО на Украине может возникнуть через пять–семь лет, рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. При этом, по его словам, официально этот вопрос не обсуждался.

«Что касается размещения баз НАТО, которые, безусловно, мы надеемся, в среднесрочной перспективе появятся на Украине, то эти вопросы урегулированы в основной части Конституции», — сказал 5 сентября в эфире телеканала «112 Украина» Винник.

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Он пояснил, что в Конституции существует статья о запрете постоянного размещения иностранных баз, а также статья, которая говорит, что временное пребывание иностранных войск может быть урегулировано отдельным законом.

Однако сейчас, по словам Винника, оснований для размещения баз НАТО нет, потому что Украина не является членом альянса.

Президент Украины Петр Порошенко 3 сентября внес в раду законопроект, который должен будет закрепить курс страны в ЕС и НАТО. В этот же день глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят перед вступлением страны в альянс.

В декабре 2014 года Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определили вступление в НАТО целью внешней политики страны.

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