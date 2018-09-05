Пушков обвинил американские СМИ в поддержке джихадистов в Сирии

Член Совета Федерации Алексей Пушков на примере телеканала CNN рассказал, что главные американские СМИ поддерживают джихадистов в Сирии.

«На CNN обсуждают, как остановить наступление сирийской армии на Идлиб, хотя не кто иной, как спецпредставитель США по Сирии [Бретт] МакГерк назвал Идлиб «самым крупным прибежищем для боевиков аль-Каиды с 11.09.01». Основные СМИ США давно и упорно поддерживают джихадистов в Сирии», — написал сенатор в Twitter.

2 сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что власти планируют освободить Идлиб от террористов, несмотря на угрозы со стороны США. В Вашингтоне возможное проведение военных операций в провинции назвали путем эскалации конфликта. В свою очередь 4 сентября президент США Дональд Трамп назвал возможное наступление «безрассудным нападением» и призвал сирийские власти не «атаковать Идлиб».

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям.