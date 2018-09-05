Сотрудник СИЗО в Карачаево-Черкесии сбил женщину с детьми на переходе

Сотрудник СИЗО в Карачаево-Черкесии не справился с управлением и сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе.

Как сообщает региональное управление СК РФ, шестилетний мальчик и четырехлетняя девочка госпитализированы в тяжелом состоянии, их 33-летняя мать получила множественные ушибы и ссадины.

По данным следствия, ДТП произошло 4 сентября у остановки общественного транспорта на улице Доватора в Черкесске.

В крови подозреваемого не обнаружено алкоголя или других наркотических и психотропных веществ, передает «РИА Новости»

Мужчина заявил, что «очень торопился домой и не смог вовремя сориентироваться, поэтому потерял контроль над транспортным средством».

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.

В конце августа сообщалось, что пожилая женщина и подросток пострадали в результате наезда на пешеходном переходе в Калининграде. Предполагаемый виновник скрылся с места происшествия.