Прямой эфир

Сотрудник СИЗО в Карачаево-Черкесии сбил женщину с детьми на переходе

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник СИЗО в Карачаево-Черкесии не справился с управлением и сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе. 

Как сообщает региональное управление СК РФ, шестилетний мальчик и четырехлетняя девочка госпитализированы в тяжелом состоянии, их 33-летняя мать получила множественные ушибы и ссадины.

По данным следствия, ДТП произошло 4 сентября у остановки общественного транспорта на улице Доватора в Черкесске.

В крови подозреваемого не обнаружено алкоголя или других наркотических и психотропных веществ, передает «РИА Новости»

Мужчина заявил, что «очень торопился домой и не смог вовремя сориентироваться, поэтому потерял контроль над транспортным средством».

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.

В конце августа сообщалось, что пожилая женщина и подросток пострадали в результате наезда на пешеходном переходе в Калининграде. Предполагаемый виновник скрылся с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобиль без водителя въехал в толпу пешеходов в Перми
В Подмосковье трехлетнюю девочку сбила насмерть машина на пешеходном переходе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017