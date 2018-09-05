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ЦСКА собирается провести домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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ЦСКА собирается провести домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2018/19 на стадионе «Лужники». Руководство армейского клуба обратилось с просьбой о переносе встреч к Союзу европейских футбольных ассоциаций. Об этом в среду, 5 сентября, рассказал гендиректор команды Роман Бабаев.

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«Мы ожидаем окончательного решения УЕФА, но не думаю, что будут сложности. Мы очень долго анализировали ситуацию перед тем, как принять это непростое решение», — приводит слова Бабаева Championat.com.

Он подчеркнул, что перенос связан с тем, что домашний стадион ЦСКА «ВЭБ Арена» не в состоянии вместить всех желающих.

«Мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда играли с «Манчестер Юнайтед», лондонским «Арсеналом». Тогда огромное количество людей не смогло попасть на матчи», — отметил Бабаев.

ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией». Домашние матчи состоятся 2 октября, 7 ноября и 27 ноября соответственно.

Россию в Лиге чемпионов также представляет московский «Локомотив». «Железнодорожники» встретятся с «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия) и «Галатасараем» (Турция).

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