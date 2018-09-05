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Отдел по уходу для подростков-инвалидов открылся в Новосибирской области

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Первое в регионе специализированное отделение интенсивного ухода для несовершеннолетних инвалидов-колясочников открылось в Новосибирской области на базе Комплексного центра социальной адаптации инвалидов. Решение о создании подобного центра было принято в соответствии с поручением главы региона Андрея Травникова. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития области.

Отделение интенсивного ухода рассчитано на подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Продолжительность целого курса в отделении составляет полгода. Во время нахождения в центре каждый ребенок получает необходимую ему помощь согласно разработанной именно для него программе — услуги педагогов, массажистов, медицинских работников, специалистов лечебной физической культуры.

После завершения курса вопрос о продолжении реабилитации решается для каждого ребенка индивидуально. Об этом сообщает VN.ru.

Как рассказала первый заместитель министра труда и социального развития региона Елена Бахарева, родителям детей, которые передвигаются на колясках и имеют ментальные нарушения, необходима специализированная помощь. Также она отметила, что открытие данного центра в регионе является логическим продолжением работы, начало которой было положено еще в 2013 году. Тогда было открыто отделение для детей до 14 лет.

В настоящее время открывшееся отделение интенсивного ухода для инвалидов-колясочников от 14 до 18 лет является единственным в регионе. При этом численность подростков данной возрастной группы, которым необходим постоянный уход, составляет около 400 человек.

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