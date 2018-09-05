Парагвай решил вернуть посольство в Израиле в Тель-Авив

Парагвай принял решение вернуть свое посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив, заявил 5 сентября глава МИД южноамериканской страны Луис Кастильони.

«Парагвай хочет внести свой вклад в активизацию региональных дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке», — цитирует Reuters министра.

В ответ на действия Парагвая МИД Израиля объявил о закрытии посольства страны в Парагвае, пишет газета The Times of Israel. В заявлении МИД Израиля говорится, что решение Парагвая о возврате посольства на прежнее место «омрачит двусторонние отношения».

В мае этого года Парагвай стал третьей страной после США и Гватемалы, которая перенесла в Иерусалим свое посольство в Израиле, несмотря на неурегулированный статус города.

На открытие нового посольства в Израиль прибыл действующий на тот момент президент Парагвая Горацио Картес. Его преемник Марио Абдо вступил в должность в августе.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре 2017 года. Церемония открытия новой дипмиссии прошла 14 мая. К концу года США намерены возвести рядом отдельный корпус.

Ряд стран осудили решение Вашингтона, так как вопрос о статусе восточной части древнего города, которая оккупирована Израилем с 1967 года, до сих пор не урегулирован. На фоне церемонии открытия посольства обострился палестино-израильский конфликт. На границах сектора Газа вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в столкновения между палестинцами и военными Израиля. В результате беспорядков погибло около 60 человек, свыше 2 тыс. пострадали.