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Героя Кевина Спейси убили в «Карточном домике» из-за секс-скандала

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Фото: Media Rights Capital/NetFlix/Panic Pictures/Trigger Street Productions
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Компания Netflix опубликовала тизер последнего сезона сериала «Карточный домик». Ролик появился на сайте YouTube в среду, 5 сентября.

В 40-секундном видео показывают могилу президента США Фрэнка Андервуда — персонажа, которого в пяти сезонах играл Кевин Спейси. Новые эпизоды должны выйти 2 ноября.

В январе сообщалось, что центральным персонажем нового сезона сериала станет супруга главного героя Клэр Андервуд, которую сыграет Робин Райт.

Кевин Спейси оказался в центре скандала в октябре 2017 года после того, как его обвинил в домогательствах актер сериала Srar Trek Энтони Рэпп. Спейси заявил, что не помнит такого инцидента, но принес извинения коллеге. Число заявивших о сексуальных домогательствах со стороны актера превышает 15 человек.

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