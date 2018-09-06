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Российским работодателям предложили создать в офисах детские комнаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Минтруд предложил работодателям создать детские комнаты. Соответствующее предложение содержится в рабочей версии плана мероприятий по реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...» (относится к нацпроекту «Демография»), с которым ознакомились «Известия».

Минтруд предлагает переход на домашнее воспитание
Очереди в ясли планируют ликвидировать за счет обучения нянь и создания семейных детсадов

Согласно инициативе ведомства, россиянкам могут предоставить возможность ходить на работу с детьми и оставлять малышей в специально оборудованных помещениях прямо в здании организации. Планируется, что новшество будет способствовать повышению занятости женщин. Ведомство ждет от предпринимателей предложения по реализации новой идеи до 1 июля 2019 года.

По оценкам экспертов, наиболее востребованными будут комнаты по уходу и присмотру за детьми в течение неполного рабочего дня. Бизнес-сообщество надеется на предоставление субсидий.

В августе сообщалось, что Минтруд предложил ликвидировать очереди в ясли путем создания семейных детсадов и предоставления нуждающимся бесплатных нянь, число которых к концу 2024 года составит 150 тыс. Общая сумма грантов на создание семейных детских садов до конца 2024 года может составить 5,8 млрд и 2,5 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов соответственно.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

В офисах предлагают создавать детские комнаты

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