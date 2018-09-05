В Британии подготовили обвинения против россиян по «делу Скрипалей»

Королевская прокурорская служба Великобритании объявила имена россиян, подозреваемых в попытке покушения на британского агента и бывшего офицера Главного разведывательного управления России (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В преступлении обвиняют Александра Петрова и Руслана Боширова. Вместе с ними в сговоре с целью убийства обвиняется полицейский города Солсбери Ник Бейли. Об этом 5 сентября пишет телеканал Sky News.

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что обвиняемые являются сотрудниками ГРУ. По ее словам, нападение произошло с «одобрения в России на высоком уровне». Она также рассказала о планах расширить санкции против РФ.

В правоохранительных органах страны предполагают, что фамилии россиян не являются их настоящими. В британской прокуратуре также заявили о том, что ордер на их арест уже выдан.

4 марта Скрипали были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Обоим удалось выжить. Британские власти утверждают, что все жертвы были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняют в причастности Россию.

Россия категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует открытого и независимого расследования. 5 сентября МИД РФ вновь призвал Великобританию перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов по «делу Скрипалей».