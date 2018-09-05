В Москве назвали неприемлемой тональность заявлений Мэй

Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте по так называемому «делу Скрипалей» выдержано в абсолютно неприемлемой тональности, говорится в официальном заявлении МИД России, опубликованном в среду, 5 сентября.

В ведомстве отметили, что выступление британского премьера содержало ряд безапелляционных обвинений в адрес России и двух, как утверждала Мэй, граждан страны. Кроме того, она заявила, «будто только Россия имеет технические возможности и опыт применения так называемого «Новичка».

«Вновь подчеркиваем, что ни ОЗХО, ни британская лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить страновое происхождение отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери», — отметили в МИДе, добавив, что работы над подобными химическими соединения проводятся в США, Великобритании, Германии и многих других государствах.

В МИДе подчеркнули, что Лондон пытается «раздуть антироссийскую истерию» вокруг «дела Скрипалей», используя для этого Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Напоминаем о бесперспективности попыток «жонглировать» положениями Конвенции (ОЗХО), громоздить беспочвенные обвинения. Лондон должен вернуться в правовое поле этого документа», — резюмировали в ведомстве.

5 сентября прокуратура страны выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о планах добиться расширения антироссийских санкций в свете новых выводов следствия по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке города Солсбери. Лондон утверждает, что покушение на них было организовано Россией. Москва категорически отрицает все утверждения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование.

В конце июня текущего года в Эймсбери неизвестным веществом отравились Дон Старджесс и Чарли Роули. Впоследствии Старджесс скончалась. Как утверждала британская сторона, они тоже были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». 5 сентября полиция Великобритании объединила инциденты в Солсбери и Эймсбери в одно дело.