Подготовка к осенне-зимнему периоду завершается в Сыктывкаре

Готовность жилищного фонда Сыктывкара к осенне-зимнему периоду составляет 83,15%. Об этом рассказал начальник управления ЖКХ города Александр Гонтарь на общегородской планерке, сообщает пресс-служба мэрии.

По его словам, городские котельные ресурсоснабжающих организаций готовы к зиме на 94,12%. Тепловые сети готовы на 99,51%, канализационные — на 99,45%, а водопроводные сети готовы на 100%. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Вопрос подготовки жилищного фонда к началу отопительного сезона поручил проработать мэр Сыктывкара Валерий Козлов. На данный момент готовность жилищного фонда города к осенне-зимнему периоду силами ТСЖ и управляющих компаний составляет 83,15%.