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Росстат зафиксировал нулевую инфляцию‍ в августе

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Потребительские цены в России в августе 2018 года не изменились по сравнению с июлем, следует из материалов, опубликованных 5 сентября на сайте Росстата.

При этом в годовом выражении потребительские цены по итогам августа выросли на 3,1%. Стоит отметить, что в августе 2017 года была зафиксирована дефляция в 0,5%, а в годовом выражении рост цен составлял 3,3%.

Продовольственные товары в августе 2018 года подешевели на 0,4%. В частности, цены на морковь упали на 16,2%, картофель и виноград — на 15,1%, огурцы, помидоры и свеклу — на 12,7–14,5%, репчатый лук — на 7%. При этом подорожали апельсины — на 8,8%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2%, а на услуги — на 0,3%.

В июне сообщалось, что рост цен во всех регионах России не превысил 4% в годовом выражении. В пятерку лидеров с самой низкой инфляцией вошли Дагестан (0,2%), Ростовская и Тверская области (0,6%), Крым (0,7%) и Омская область (0,8%).

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