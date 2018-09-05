Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Идлибе

Министерство обороны России опубликовало видео ударов ВКС России по террористам в сирийской провинции Идлиб. Самолеты атаковали объекты террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) во вторник, 4 сентября.

По данным Минобороны, удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам. В итоге были уничтожены склады с беспилотниками, взрывчаткой боевиков, переносными зенитно-ракетными комплексами и цех, в котором осуществлялся сбор беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, 4 сентября в темное время суток два ударных беспилотника атаковали Хмеймим. БПЛА были уничтожены штатными зенитными средствами авиабазы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главную цель ударов по террористам в Идлибе‍.

«ВКС России наносят удары в Идлибе не с целью «агрессии», а для уничтожения объектов террористов, которые используются для участившихся нападений на позиции сирийской армии», — сказала она.

В настоящее время большая часть провинции Идлиб подконтрольна боевикам незаконных формирований. По данным Минобороны РФ на 25 августа, в провинции сконцентрированы несколько тысяч боевиков, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Все они вооружены тяжелой бронетехникой, а также беспилотниками.