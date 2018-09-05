Прямой эфир

Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Идлибе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России опубликовало видео ударов ВКС России по террористам в сирийской провинции Идлиб. Самолеты атаковали объекты террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) во вторник, 4 сентября.

С глаз домой
На фоне протестов в Хемнице в бундестаге поднимут вопрос о необходимости помочь РФ в восстановлении Сирии

По данным Минобороны, удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам. В итоге были уничтожены склады с беспилотниками, взрывчаткой боевиков, переносными зенитно-ракетными комплексами и цех, в котором осуществлялся сбор беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, 4 сентября в темное время суток два ударных беспилотника атаковали Хмеймим. БПЛА были уничтожены штатными зенитными средствами авиабазы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главную цель ударов по террористам в Идлибе‍.

«ВКС России наносят удары в Идлибе не с целью «агрессии», а для уничтожения объектов террористов, которые используются для участившихся нападений на позиции сирийской армии», — сказала она.

В настоящее время большая часть провинции Идлиб подконтрольна боевикам незаконных формирований. По данным Минобороны РФ на 25 августа, в провинции сконцентрированы несколько тысяч боевиков, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Все они вооружены тяжелой бронетехникой, а также беспилотниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД России назвали цель ударов по террористам в Идлибе‍
Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по террористам в Идлибе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017