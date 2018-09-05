Массовое захоронение нашли в Алтайском крае во время работ

В селе Волчиха Алтайского края во время прокладывания трубопровода рабочие обнаружили массовое захоронение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Человеческие кости рабочие обнаружили 3 сентября на улице Ветеранов. Останки были захоронены на глубине 3 м. Прибывшие на место следователи провели осмотр места происшествия. Об этом пишет altapress.ru.

В ведомстве отметили, что место захоронения является достаточно давним. По данному факту была организована проверка. Для определения возраста останков была назначена генетическая экспертиза, а также медико-криминалистическая экспертиза на наличие возможных повреждений.

29 августа стало известно о том, что археологи обнаружили захоронение 1790-х годов на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в Иркутске. Находка была сделана во время работ по реконструкции общественного пространства.