Прямой эфир

Массовое захоронение нашли в Алтайском крае во время работ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Волчиха Алтайского края во время прокладывания трубопровода рабочие обнаружили массовое захоронение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Человеческие кости рабочие обнаружили 3 сентября на улице Ветеранов. Останки были захоронены на глубине 3 м. Прибывшие на место следователи провели осмотр места происшествия. Об этом пишет altapress.ru.

В ведомстве отметили, что место захоронения является достаточно давним. По данному факту была организована проверка. Для определения возраста останков была назначена генетическая экспертиза, а также медико-криминалистическая экспертиза на наличие возможных повреждений.

29 августа стало известно о том, что археологи обнаружили захоронение 1790-х годов на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в Иркутске. Находка была сделана во время работ по реконструкции общественного пространства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захоронение на тысячу лет старше египетских пирамид нашли под Ростовом
Средневековое кладбище нашли в центре Пскова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017