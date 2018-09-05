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Лавров и Помпео обсудят Сирию на планируемой в Нью-Йорке встрече

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео продолжат обсуждать ситуацию в Сирии на ожидаемой встрече на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Безусловно, Сирия при каждом телефонном разговоре и личном контакте занимает значительное время в такого рода разговорах», — цитирует дипломата ТАСС.

В конце августа Лавров заявил, что у него и Помпео есть готовность провести встречу во время Генассамблеи.

73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется в Нью-Йорке 18 сентября.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Соединенные Штаты проводят в республике военные операции без согласия легитимного правительства страны. Власти САР неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

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