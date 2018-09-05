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Пожилой мужчина погиб после наезда иномарки в Нижнем Новгороде

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В Приокском районе Нижнего Новгорода водитель иномарки сбил 63-летнего мужчину. От полученных травм пешеход погиб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла накануне, 4 сентября, около 20:00 возле одного из домов на Большой Окружной улице. Пешеход пытался перейти дорогу в непредусмотренном для этого месте, когда на него совершил наезд легковой автомобиль Chevrolet под управлением 40-летнего мужчины. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

В результате дорожно-транспортного происшествия 63-летний пешеход погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Агентство уточняет, что водитель иномарки имеет 22-летний стаж вождения.

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