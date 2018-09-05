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Пользователей Сети возмутило заявление спикера рады о Гитлере

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Пользователей соцсетей возмутило заявление спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, который назвал фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию». 

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«Какая страна — такие и герои. У них уже и Гитлер — демократ», — писали пользователи Twitter

Некоторые комментаторы усомнились в психическом здоровье спикера.

«А вот и осеннее обострение», — написал один из них.

Другие пользователи предположили, что такое заявление не могло остаться без внимания западных политиков.

«Он, наверное, удивил даже своих «спонсоров» таким умозаключением», — отметил один из комментаторов.

Высказывание Парубия вызвало негативную реакцию и среди его коллег. Депутат рады Украины Вадим Рабинович заявил, что подаст в суд на спикера парламента за пропаганду фашизма.

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пожаловался на большое количество позеров, дилетантов и психически нездоровых людей в политике страны, число которых, по его словам, увеличивается с каждыми новыми выборами.

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