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Виктор Ан объявил о завершении карьеры

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом в среду, 5 сентября, сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

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По его словам, Ан не намерен работать в России, поскольку хочет, чтобы его ребенок обучался в южнокорейской школе.

Президент СКР поблагодарил спортсмена за вклад в развитие шорт-трека в России. «Не исключаем, что может когда-то продолжить сотрудничество — жизнь меняется», — приводит «Интерфакс» слова Кравцова.

Южнокореец Ан Хен Су завоевал три золотых и одну бронзовую награду на Олимпиаде-2006 в Турине. Позднее спортсмен получил тяжелую травму. Восстановившись, Ан не сумел пройти отбор в национальную команду.

В 2011 году кореец переехал в Россию и сменил гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду-2014 в Сочи. На Играх он завоевал три золотых медали (на дистанции 500 и 1000 м, а также победа в эстафете 5000 м в составе сборной РФ) и одну бронзовую награду на дистанции 1500 м.

Виктор Ан не был допущен к участию в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за допингового скандала. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) так и не предоставил доказательства вины шорт-трекиста.

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